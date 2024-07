Chociaż od śmierci Michaela Jacksona minęły już dwa lata, to Król Popu wciąż święci triumfy. Jackson trafił właśnie na pierwsze miejsce „Najlepiej zarabiających nieżyjących artystów”!

Jak informuje magazyn „Forbes” muzyk zaledwie w rok zarobił 170 milionów dolarów! I chociaż jest to kwota mniejsza o 105 milionów od sumy, którą zarobił rok wcześniej, to tegoroczny wynik wciąż gwarantuje mu pierwsze miejsce na liście magazynu.

Drugie miejsce w rankingu zajął legendarny Elvis Presley z zarobkiem 55 milionów dolarów. Wśród najlepszych znalazła się również Marilyn Monroe z kwotą 27 milionów.

Według magazynu „Forbes” wymienione sumy świadczą o tym, że „w przypadku gwiazd śmierć nie jest końcem”.

