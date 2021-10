Menadżerka i przyjaciółka Anny Przybylskiej pokazała niepublikowane zdjęcie aktorki

Małgorzata Rudowska opublikowała na Instagramie zdjęcie z Anną Przybylską. W dniu siódmej rocznicy śmierci menadżerka i przyjaciółka uczciła pamięć aktorki i pokazała niepublikowaną dotąd, prywatną fotkę ze wspólnych wakacji. Zdjęcie na którym widać Annę Przybylską poruszyło internautów. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których fani nie ukrywają swojego smutku...

Śmierć Anny Przybylskiej wstrząsnęła wszystkimi. Piękna i utalentowana aktorka zmarła dokładnie 5 października 2014 roku. Anna Przybylska przegrała walkę z rakiem trzustki i odeszła mając zaledwie 36 lat. Aktorka zostawiła pogrążone w smutku dzieci, męża, rodzinę i przyjaciół. Do tego grona należała również Małgorzata Rudowska, która była nie tylko menadżerką, ale również przyjaciółką Anny Przybylskiej. To właśnie ona jako pierwsza poinformowała o śmierci gwiazdy.

Trzy lata po śmierci Anny Przybylskiej menadżerka udzieliła poruszającego wywiadu, w którym wspominała swoją ostatnią rozmowę z przyjaciółką. Do ich spotkania doszło dzień przed śmiercią Anny Przybylskiej.

Wzruszające i ciężkie dla mnie przeżycie. Staram się do niego nie wracać, obie wiedziałyśmy, że to już koniec. Ale kiedy padły te najważniejsze słowa: Gosia, krzycz na nich, gdyby coś było nie tak, reaguj. I jeszcze: „życie będzie toczyć się dalej”, rozryczałam się. I to Anka mnie pocieszała: nie płacz, proszę. Powiedziałam jej, że nie mogę krzyczeć na jej dzieci, przecież ja im matki nie zastąpię, obrażą się na mnie i tyle. Mogę tylko zwracać im uwagę i podsuwać rozwiązania. Do dziś nie mogę uwierzyć, że Ani już nie ma. Kiedy przychodzi do mnie w snach, zawsze jest żywa, uśmiechnięta, wesoła- Małgorzata Rudowska mówiła w wywiadzie dla portalu viva.pl.