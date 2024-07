Melania Trump jest uwięziona w hotelu w Hamburgu, informuje TVN24. Służby bezpieczeństwa zakazały Pierwszej Damie USA opuszczania budynku ze względu na starcia policji z demonstrantami. W Hamburgu trwa szczyt G20, w którym uczestniczą m.in. Donald Trump, Władimir Putin, Angela Merkel oraz przywódcy innych państw. W mieście doszło do demonstracji antyglobalistów, które uniemożliwiły Melanii Trump i innym żonom głów państw opuszczenie hotelu i realizowanie agendy spotkań.

Po wizycie w Polsce, Melania i Donald Trumpowie udali się na szczyt G20 do Hamburga. W czasie kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych uczestniczy w spotkania dyplomatycznych, jego żona Melania Trump miała zaplanowany m.in. oficjalny rejs statkiem, obiad oraz zwiedzanie ośrodka badań klimatu. Niestety Pierwsza Dama USA nie może opuścić hotelu ze względów bezpieczeństwa. Zmieniono program zaplanowany dla wszystkich małżonek przywódców szczytu G20. Melania Trump zapowiedziała, że wróci do realizacji programu tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Obecnie wiele ulic Hamburga jest zablokowanych ze względu na protesty antyglobalistów. W mieście sparaliżowany jest ruch drogowy. Podpalane są samochody i kosze na śmieci. Policjanci walczą z protestującymi przy użyciu armatek wodnych. Rannych zostało 160 policjantów.

