Wydawać by się mogło, że brytyjski dwór królewski żyje tylko zbliżającym się porodem Meghan. Królowa jednak postanowiła wyróżnić drugą księżną - Kate. Elżbieta II pokazała jak bardzo ceni sobie to, co robi żona jej wnuka Williama.

Księżna Kate otrzymała właśnie wyjątkowe odznaczenie - Krzyż Wielki Królewskiego Orderu Wiktoriańskiego. To jedno z ważniejszych wyróżnień, przyznawane jest osobom, które oddały szczególne zasługi monarsze brytyjskiemu. Kate została Damą Wielkiego Krzyża w dniu ósmej rocznicy swojego ślubu z Williamem. Jak zaznaczył pałac w oficjalnym komunikacie, wyróżnienie otrzymała za „służbę dla Suwerena”.

Brytyjskie media już komentują, że po zalewie plotek o małżeńskich kłopotach Kate, czy też konflikcie z Meghan, to ogromne wsparcie dla księżnej od najpotężniejszej członkini rodziny królewskiej.

Czy to przecięło plotki? Niekoniecznie. Dało jednak wyraźny sygnał, że królowa wspiera Kate i ceni, to co robi dla męża, swoich dzieci i całego dworu.

Zdania tego nie podzielają wielbiciele Meghan. Po przyznaniu wyróżnienia Kate pisali na Twitterze m.in.:

Sorry, ale to Meghan bardziej zasłużyła na ten order. W ciągu roku, czy dwóch reprezentowała dwór bardziej niż Kate przez osiem lat. Spodziewam się, że wkrótce dostanie podobne wyróżnienie.

A Wy jak uważacie, która księżna lepiej reprezentuje brytyjski dwór?

Krzyż Wielki Królewskiego Orderu Wiktoriańskiego to najwyższy stopień tego odznaczenia. Królowa musi więc cenić Kate w sposób wyjątkowy:

Księżna dostała odznaczenie za "służbę Suwerenowi"

