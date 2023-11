Dziś mija 8 lat od ślubu księcia Williama i księżnej Kate. To wydarzenie 29 kwietnia 2011 roku śledziło przed telewizorami 2 miliardy osób, a tysiące turystów przyjechało do Londynu tylko po to, żeby na żywo zobaczyć, jak następca brytyjskiego tronu, najstarszy syn księżnej Diany i księcia Karola, składa przysięgę małżeńską. Mało kto wierzył w to, że książę William osiągnie swój cel i doprowadzi przed ołtarz "dziewczynę z ludu" Kate Middleton.

Reklama

Mówiło się, że początkowo Elżbieta II nie była zadowolona z tego, że jej wnuk związał się z dziewczyną, która nie jest arystokratką. Monarchini liczyła na to, że William szybko znudzi się Kate i na królewskich salonach znajdzie odpowiednią kandydatkę na żonę. Z czasem William rzeczywiście znudził się Kate i zaczął szukać przygód poza ich związkiem, ale po ich drugim rozstaniu zrozumiał, że Kate to "ta jedyna" i poprosił ją o rękę podczas wakacji w Afryce. O tym, że Kate i William zaręczyli się, Elżbieta II dowiedziała się kilka minut przed tym, jak para miała zamiar ogłosić to światu. Elżbieta II nie miała wyjścia i musiała zaakceptować decyzję wnuka i zgodzić się na jego ślub z Kate Middleton.

Wesele księcia Williama i księżnej Kate - do jakiej piosenki tańczyli swój pierwszy taniec?

Kate i William pobrali się w Opactwie Westminsterskim, a następnie udali się do Buckingham Palace, gdzie na słynnym balkonie po raz pierwszy pocałowali się jako mąż i żona. Przed pałacem zjawiło się wtedy pół miliona osób! Następnie para udała się na lunch do królowej, a potem na kolację zorganizowaną przez księcia Karola, który zapewnił ich gościom nie tylko wykwintny posiłek, ale również imprezę taneczną. To właśnie podczas wieczornego przyjęcia, książę William i księżna Kate zatańczyli swój pierwszy taniec. Co wiadomo na temat tego momentu?

Młoda para zatańczyła swój pierwszy taniec do uroczej piosenki "Your Song" Eltona Johna, którą wykonała Ellie Golding. Później, kiedy artystka zaczęła śpiewać swój przebój "Starry Eyed", na parkiet wyszli Karol i Camilla. Ellie występowała przez dwie godziny. Zakończyła hitem Beatlesów "She Loves You", co było sygnałem do rozpoczęcia dyskoteki. Rozbawieni goście podtrzymywali szampański humor wykwintnymi drinkami, a Harry szalał na parapetach i skakał w tłum, naśladując muzyków rockowych. Gdy rozległy się dźwięki "The one that I want" - przeboju z musicalu Grease - William i Kate nie mogli się powstrzymać i razem z tłumem gości wyszli na parkiet - czytamy w książce "Kate. Księżna Cambridge".

O trzeciej nad ranem nowożeńcy i ich goście wyszli przed pałac, by podziwiać pokaz sztucznych ogni. Następnie para młoda udała się do swojego apartamentu małżeńskiego, a sama impreza dobiegła końca.

Pocałunek księcia Williama i księżnej Kate na balkonie Pałacu Buckingham

East News

Reklama

Ślub pary oglądało 2 miliardy osób na całym świecie