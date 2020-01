Meghan Markle wyda na dom w Kanadzie aż 21 milionów funtów?! To zapierająca dech w piersiach rezydencja!

Książę Harry i Meghan Markle po rezygnacji z obowiązków królewskich, dostali zgodę królowej na "okres przejściowy", w którym będą dzielić życie pomiędzy Amerykę a Wielką Brytanię. Według zagranicznych mediów książęca para ma zamieszkać w Kanadzie. The Sun donosi, że Meghan zainteresowana jest kupnem posiadłości w prestiżowej okolicy Vancouver. Cena jak i powierzchnia samej rezydencji zapiera dech w piersi! To 21 milionów funtów!

Zobacz także: Książę Harry i Meghan Markle zamieszkają w Kanadzie? Te fakty o tym przeważają!

Meghan Markle i Książę Harry kupią rezydencję wartą miliony?

Tabloid The Sun donosi, że Meghan Markle zainteresowana jest kupnem niesamowitej willi wartej 21 milionów funtów w prestiżowej dzielnicy West Vancouver w Kanadzie. Rezydencja "Megha" ma powierzchnię aż 6900 stóp kwadratowych i oferuje zapierające dech w piersiach widoki na ocen i panoramę miasta.

Ma sześć sypialni i pięć łazienek na czterech piętrach z pełnymi panoramicznymi oknami, które w pełni wykorzystują swoje położenie, dając piękne widoki. Prywatność gwarantuje brama, zadbany żywopłot otaczający teren oraz 20 metrowe ściany przy plaży. Agent nieruchomości zdradza:

Meghan wyraziła zainteresowanie tym pięknym domem. Byłoby to idealne miejsce dla niej, Harry'ego i małego Archiego. Okolica jest znana jako przystań dla bogatych ludzi i ma bardzo wyluzowaną atmosferę. Jestem pewien, że byliby bardzo szczęśliwi i powitani z otwartymi ramionami. Dom jest prawdziwym klejnotem w Kitsilano - jednej z najbardziej pożądanych dzielnic w Vancouver. Obszar ten jest szczególnie pożądany przez bardzo bogatych i świadomych wizerunku młodych twórców.

Książę Harry i Meghan Markle mają kupić nieruchomość po obniżonej cenie, po tym jak nowe przepisy podatkowe dotyczące luksusowych domów wywołały 16-procentowy spadek wartości w tym regionie w ciągu dwóch lat. Zobacz zdjęcia rezydencji, którą interesują się książęta Sussex TUTAJ.

Rezydencja Megha bardzo różni się od spokojnej Frogmore Cottage, której sam remont na życzenie książąt Sussex wyniósł ok. 12 milionów złotych. Jak donosi Page Six, to mocno zdenerwowało królową Elżbietę II.

Księciu Harry'emu i jego małżonce marzy się niezależność finansowa a ich fortunę szacuje się na 33 miliony funtów. Mimo zerwania więzi z członkami rodziny królewskiej uważa się, że nadal będą mieli prawo do zabezpieczenia, opłacanego przez podatników w wysokości około 600 000 funtów.

Zobacz także: Media to przeoczyły! Książę Harry sygnalizował odejście z rodziny królewskiej tuż po narodzeniu syna

Książę Harry i Meghan Markle zamieszkają w willi wartej 21 milionów funtów?

East News

Niedawno wydali na sam remont Frogmore Cottage ok. 12 milionów złotych, a teraz przeprowadzają się do Kanady! Królowa Elżbieta II jest wściekła.