Meghan Markle urodziła! Znamy płeć i imię dziecka 

Księżna Meghan Markle urodziła swoje pierwsze dziecko ! Wspaniałą nowinę ogłosił właśnie Pałac Buckingham. Jak podano, szczęśliwi rodzice - Meghan i książę Harry mają CHŁOPCA! Meghan urodziła 6 maja . Ile waży dziecko Meghan? Royal baby przyszło na świat tydzień po terminie - w poniedziałek, 6 maja 2019 o godz. 5.26 rano. Syn Meghan ważył tuż po porodzie 3,26 kg. Jestem bardzo podekscytowany mogąc ogłosić, że Meghan i ja mamy chłopca. To bardzo zdrowy chłopczyk. Jestem bardzo dumny z mojej żony - brytyjskie media cytują wypowiedź Harrego. W swoim oświadczeniu Buckingham Palace ogłosił, że Meghan i jej dziecko oboje czują się świetnie, a królowa Elżbieta jest zachwycona tą wiadomością. Według informacji mediów, przy Meghan w ich domu - Frogmore, oprócz księcia, była jej matka Doria Ragland, co sugeruje, że poród miał charakter domowy. Zobacz także: Meghan Markle urodziła syna, a książę Harry nie ukrywa swojej radości! Zobaczcie, co powiedział WIDEO Jak ma na imię syn Meghan i Harry'ego Na razie nie wiadomo jak będzie miał na imię syn Meghan i Harrego . Jak powiedział książę, ogłoszą to "w odpowiednim czasie". We are pleased to announce that Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex welcomed their firstborn child in the early morning on May 6th, 2019. Their Royal Highnesses' son weighs 7lbs. 3oz. The Duchess and baby are both healthy and well, and the couple thank members of the public for their shared excitement and support during this very special time in their lives. More details...