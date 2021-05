Meghan Markle wystąpiła publicznie na chwilę przed porodem! Przyszła mama pokazała duży ciążowy brzuszek

Lada chwila, Meghan i Harry po raz drugi zostaną rodzicami, a mały Archie doczeka się siostrzyczki! Oczywiście na to wydarzenie czeka wielu fanów uroczego małżeństwa, które na bieżąco śledzi ich losy. Na razie jednak wszyscy podziwiają żonę księcia Harry'ego na najnowszym nagraniu - Meghan Markle pomimo zaawansowanej ciąży wygląda fenomenalnie, a od jej dużego ciążowego brzuszka ciężko oderwać wzrok. Zobaczcie sami!

Wiadomość o drugiej ciąży Meghan Markle obiegła media dokładnie 14 lutego. Z kolei w głośnym wywiadzie u Oprah Winfrey małżeństwo zdradziło, że na początku wakacji powita na świecie córeczkę. Według medialnych doniesień marzeniem Meghan jest urodzenie drugiego dziecka w zaciszu domowym - córeczka Meghan i Harry'ego ma przyjść na świat w ich luksusowej rezydencji w Montecito. Jeśli jednak podczas porodu pojawiłyby się jakieś komplikacje, para uda się wtedy do jednego z prywatnych szpitali zlokalizowanych w pobliżu ich willi.

Chociaż poród Meghan zbliża się wielkimi krokami, to jednak żona księcia Harry'ego zdecydowała się jeszcze wystąpić publicznie i pokazała swoje piękne, ciążowe krągłości. W miniony weekend odbyło się wydarzenie Global Citizen’s Vax, na którym pojawił się książę Harry. Jego ukochana z tej okazji zdecydowała się z kolei nagrać specjalną wiadomość, która znalazła się w sieci.

Meghan Markle założyła na tę okazję czerwoną sukienkę z motywem kwiatów i chociaż kreacja jest dość luźna, to jednak brzuszka w tak zaawansowanej ciąży żona księcia Harry'ego nie mogła już ukryć. Meghan na chwilę przed porodem zachwyca, a fani nie mogą oderwać wzroku od tego nagrania. My również zachwycamy się piękną żoną księcia Harry'ego - zobaczcie sami, jak wygląda na chwilę przed porodem!

“Women, and especially women of colour, have seen a generation of economic gain wiped out. Since the pandemic began, nearly 5.5million women have lost work in the US, and 47million more women around the world are expected to slip into extreme poverty.”



—Duchess Meghan, #VaxLive pic.twitter.com/EU7QENYxYr