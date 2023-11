Meghan Markle już za kilka tygodni przywita na świecie swoje pierwsze dziecko. Żona księcia Harry'ego nie zrezygnowała z licznych obowiązków. Księżna co kilka dni uczestniczy w różnych wydarzeniach. Nawet w Światowy Dzień Kobiet Meghan nie zrobiła sobie wolnego, a udała się na rozmowy z feministkami! To tam 37-latka przez przypadek zdradziła (chyba) płeć dziecka. Jak to się stało?

Meghan Markle urodzi córkę?

Gdy księżna Kate była w ciąży, ani razu nie wymknęły jej się słowa dotyczące płci pociechy. Do ostatnich chwil nikt nie wiedział, czy żona księcia Williama urodzi syna czy córkę. Księżna w ten sposób nie złamała żadnego protokołu i zrobiła wszystkim wielką niespodziankę. Nieco inaczej zasady królewskie rozumie Meghan Markle, która kilka dni temu na spotkaniu mówiła o córce...

8 marca, w Dzień Kobiet Meghan spotkała się z feministkami, które wypytywały księżną nie tylko o sprawy kobiece, ale i o jej błogosławiony stan. 37-latka wyjawiła przez przypadek, że oczekuje córki. Choć jej słowa nie były wypowiedziane wprost, to nikt nie ma wątpliwości...

To zabawne, bo właśnie żartowałam kilka tygodni temu, gdy zobaczyłam film dokumentalny na Netflixie o feministkach, i jedną z rzeczy, które powiedziały podczas ciąży było: "Czuję, że rośnie we mnie feministka" - powiedziała Amerykanka.

Widząc reakcję kobiet, Meghan od razu zaczęła się tłumaczyć, że niezależnie od płci pociechy, będzie dziecko uczyła od samego początku, czym jest równouprawnienie. Zebrane panie nie dały się jednak przekonać... Czy rodzina królewska wybaczy Meghan wielkie "faux pas", a może wszyscy źle to interpretujemy?

Imię dziecka Meghan

Niezależnie od płci pociechy zdaniem bukmacherów księżna imieniem dziecka będzie chciała oddać hołd matce Harry'ego. Jeśli urodzi się dziewczynka ma ona otrzymać imię po babci, czyli Diana, a chłopiec nazwisko Lady Di, Spencer, które również uznawane jest za imię.

Rozwiązanie ma nastąpić już lada moment! Czy będzie to dziewczynka? Zobaczymy! :)

Księżna nie rezygnuje ze szpilek w ciąży

