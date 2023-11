Poród Meghan Markle zbliża się wielkimi krokami! Według brytyjskich tabloidów, żona księcia Harry'ego urodzi już w połowie kwietnia. Inni uważają, że będzie to maj. Jedno jest pewne - Meghna jest już na urlopie macierzyńskim i przygotowuje się do narodzin jej pierwszego dziecka. Razem z Harry przeprowadzili się już z Kensington Palace do Frogmore Cottage pod Londynem, bo Meghan postanowiła, że będzie wychowywać swoje dziecko z dala od miasta. Gdy Harry i Meghan przeprowadzali się, media prześcigały się w doniesieniach na temat ich dziecka! Co nowego ustalono?

Jak Meghan Markle i książę Harry nazwą swoje dziecko?

Pytań jest więcej niż odpowiedzi. Nadal nie wiadomo, gdzie Meghan Markle urodzi swoje pierwsze dziecko. Aktorka postanowiła, że nie urodzi w szpitalu św. Marii, gdzie w ostatnich latach przychodzili na świat członkowie rodziny królewskiej. Ponoć zdecydowała się na Frimley Park w Surrey. Wciąż nie wiadomo też, czy Meghan urodzi chłopca czy dziewczynkę. Aktorka i jej mąż mówili w wywiadach, że nie znają płci dziecka, ale ich fani są przekonani, że urodzi im się córki. Mało tego, są już teorie na temat imienia ich córki!

Początkowo mówiło się, że faworytką jest Diana! Na liście bukmacherów pojawiły się też imiona - Alice i Wiktoria. Jedno jest pewne, jeśli Meghan rzeczywiście urodzi dziewczynkę jednym z imion, które otrzyma będzie Elżbieta! Dlaczego? Jak podaje HELLO! Magazine, zgodnie z tradycją panującą w rodzinie królewskiej, Harry i Meghan dadzą córce na drugie imię Elżbieta, na cześć jej prababci. Tradycja ta zaczęła się od księżniczki Anny. Córka Elżbiety nazywa się Anne Elizabeth Alice Louise, podczas gdy jej córka jest Zara Anne Elizabeth. Zgodnie z tradycją postąpili też książę William i księżna Kate, którzy swoją jedyną córkę nazwali księżniczka Charlotte Elizabeth Diana. Coś nam się zdaje, że Meghan tym razem nie zbuntuje się i postąpi zgodnie z tradycją. Zwłaszcza, że to od decyzji królowej zależy, czy dziecko jej i Harry'ego otrzyma tytuł księżniczki albo księcia...

Cały świat czeka na poród Meghan Markle

Ponoć przy jej porodzie ma być jej mama Doria, a nie książę Harry

