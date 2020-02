Meghan Markle rozwiedzie się z Harrym?! Eksperci nie mają wątpliwości

Meghan i Harry po opuszczeniu rodziny królewskiej wcale nie zaznali spokoju, o jaki im chodziło. Pod ich domem w Kanadzie całą dobę czekają paparazzi, którzy chcą zrobić im zdjęcie. Wyprowadzka z Londynu miała być dla nich wybawieniem, ale wcale tak się nie stało. Tym bardziej, że echa "Megxitu" nadal nie cichną i wciąż pojawiają się nowe informacje w tej sprawie.

Plotki stale podsyca też rodzina Meghan, która po jej przeprowadzce do Kanady znów się uaktywniła i w lokalnych telewizjach udziela wywiadów na jej temat. Królewscy eksperci nie mają wątpliwości, że decyzja o opuszczeniu rodziny królewskiej nie wyjdzie im na dobre! Szczególnie odbije się to na Harrym, bo według nich Meghan się z nim rozwiedzie...

Małżeństwo Meghan i Harry'ego się rozpadnie?

Królewska ekspertka już wcześniej nie widziała przed parą długiej przyszłości, a teraz Wayne Dupree twierdzi, że Meghan zostawi Harry'ego w ciągu trzech lat:

Meghan opuści Harry'ego w ciągu pięciu lat, a może nawet trzech – powiedział ekspert królewski Wayne Dupree dla „Globe”.

To Harry robi wszystko, aby Meghan była szczęśliwa i kiedy zaczęła się skarżyć na nękanie ze strony mediów, książę natychmiast zareagował, bo wie, jak skończyło się to w przypadku jego matki. Teraz za wszelką cenę będzie chciał chronić swojej rodziny. To dla Meghan przeprowadził się do Kanady, ale widać, że ta decyzja nie przyszła mu łatwo, co podkreślił w swoim ostatnim przemówieniu dodając, że nie miał innego wyjścia! Z kolei Markle, która już dawno nie ma kontaktów ze swoją rodziną, z wyjątkiem matki, nie miała skrupułów, aby Harry dla niej zrezygnował ze wszystkiego:

Wbiła klin między Harry’ego i jego rodzinę, aby osiągnąć własne cele – wiedząc, że zrobi wszystko, aby ją uszczęśliwić (…). W tej chwili Meghan i Harry uciekają razem – ale ile to potrwa? Zamierzała zostać największą gwiazdą rodziny królewskiej, ale jej się to nie udało.

Już wcześniej pojawiały się doniesienia, że królowa zaproponowała Meghan i Harry'emu życie na własnych zasadach jeszcze przed ślubem, jednak wtedy Markle odmówiła. Chciała zostać księżną, ale szybko okazało się, że nie sprawdza się w tej roli, dlatego opuściła rodzinę królewską razem z synem i Harrym! Pojawiają się też doniesienia, że chce wrócić do aktorstwa i planuje zostać gwiazdą Hollywood.

Czy Meghan realizuje swój plan?