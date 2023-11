Meghan Markle i książę Harry ponad miesiąc temu zostali rodzicami - 6 maja na świat przyszedł ich syn Archie. Od tego momentu Meghan rzadko pojawia się publicznie. Ostatnio jednak zrobiła wyjątek i była obecna na obchodach z okazji urodzin królowej Elżbiety II. Właśnie wtedy wyszło na jaw, że Meghan jest skłócona ze swoim mężem, bo nagrano ją podczas nieprzyjemnej wymiany zdań, po której prawie się rozpłakała! Czy książęca para faktycznie przechodzi pierwszy kryzys! Wiele na to wskazuje! Przeczytajcie więcej poniżej.

Reklama

Meghan Markle zadała Harry'emu cios w serce!

Jak donosi dailymail.co.uk, Meghan Markle... przerobiła swój pierścionek zaręczynowy! Książę Harry oświadczył się Amerykańce w listopadzie 2017 roku, wręczając jej błyszczący pierścionek z żółtego złota i z trzema diamentami. Uważni obserwatorzy brytyjskiej rodziny królewskiej zauważyli jednak, że od jakiegoś czasu pierścionek Meghan wygląda zupełnie inaczej!

Arabel Lebrusan, znawczyni biżuterii, potwierdziła, że pierścionek Meghna został zmieniony. Co ciekawe, księżna przerobiła go zgodnie z amerykańskimi trendami - jest bowiem obecnie znacznie cieńszy, co jednocześnie optycznie powiększyło diamenty.

Wiele celebrytów tak robi, dzięki czemu główny kamień wygląda na większy - wyznała Arabel Lebrusan. - Teraz idealne pasuje do stylu Meghan i jej drobnych palców - dodała ekspertka.

Nie wiadomo, czy Meghan przerobiła pierścionek za plecami Harry'ego, chcąc w ten sposób zranić jego uczucia. Warto zauważyć bowiem, że tuż po zaręczynach zachwycała się pierścionkiem. Myślicie, że teraz zmieniła go na złość swojemu mężowi?

Po miesiącu od narodzin syna mówi się o kryzysie między Meghan i Harrym

East News

Ostatnio Harry doprowadził Meghan do łez i to publicznie!

\

East News