Księżna Sussex po raz kolejny zaskoczyła wyborem stylizacji. Tym razem wybrała ciemnozieloną sukienkę włoskiej marki P.A.R.O.S.H, którą miała na sobie podczas ogłoszenia zaręczyn z Harrym. Do tego założyła szpilki w jesiennym kolorze Manolo Blahnik, płaszcz Sentaler oraz torebkę Montunas, ozdobioną apaszką. Jak zwykle wyglądała doskonale! Widać, że wzięła przykład z Kate, która wielokrotnie nosi te same ubrania na różne okazje i jest już nazywana "królową recyklingu". Jednak to nie stylizacja tym razem przyciągnęła wzrok, ale zaokrąglony brzuszek Meghan!