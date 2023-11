Meghan Markle i książę Harry niedawno pierwszy raz zostali rodzicami - na początku maja urodził się bowiem ich syn Archie. Od tego momentu życie pary zmieniło się całkowicie, a mały Archie stał się dla niej całym światem. Nie da się jednak ukryć, że od kiedy tylko synek Meghan i Harry'ego przyszedł na świat, wszyscy zaczęli zastanawiać się, kiedy książęca para zdecyduje się na kolejne dziecko. Nie jest tajemnicą bowiem, że Meghan zawsze marzyła o dużej rodzinie.

Rozmawiałyśmy o jej posiadaniu dzieci już dziesięć lat temu. Zawsze chciała być matką - wyznała przyjaciółka księżnej, Janina Gavankar.

Co jednak ciekawe, niedawno w wywiadzie dla magazynu "Vogue" książę Harry podkreślił, że z racji troski o środowisko, nie zdecyduje się z Meghan na gromadkę dzieci. Chce jednak, by Archie miał rodzeństwo. Tymczasem zagraniczne media donoszą, że para planuje... adopcję!

Meghan Markle i książę Harry chcą adoptować dziecko

"RadarOnline" informuje, że Meghan Markle i książę Harry podjęli już decyzję, by adoptować dziecko! To byłaby pierwsza taka sytuacja w historii monarchii, kiedy to członkowie rodziny decydują się na adopcję. Do tej pory nikt nigdy nie zdecydował się na taki krok z różnych względów - przede wszystkim przez tzw. "błękitną krew", obawę o skandal, a także możliwe problemy z biologicznymi rodzicami dziecka.

Pewne jest, że decyzja książęcej pary wywoła ogromne emocje w Wielkiej Brytanii i można się także spodziewać protestów ze strony członków rodziny królewskiej, a nawet samej królowej Elżbiety II.

Harry i Meghan zmierzą się z dużym sprzeciwem ze strony starszych pokoleń, ale są uparci - powiedział informator "RadarOnline".

Myślicie, że para faktycznie zdecyduje się na ten krok?

Meghan i Harry niedawno zostali rodzicami Archiego

Para chce adoptować kolejne dziecko

