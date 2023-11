Ellen DeGeneres w swoim popularnym show opowiedziała o spotkaniu z królewską rodziną. Najbardziej zachwyciła ją wizyta u Meghan i Harry'ego. Dziennikarka miała też okazję poznać Archiego. W show zdradziła do kogo jest podobny chłopiec i pokazała, jak nosiła go na rękach!

Do kogo podobny jest Archie Harrison?

The Ellen DeGeneres Show to jeden z najpopularniejszych programów w USA, a na kanapie w roli gości zasiadają największe gwiazdy Hollywood. W ostatnim programie dziennikarka gościła, co prawda nie w swoim studio, ale w ich własnym domu – Meghan i Harry'ego. Specjalnie dla nich poleciała do Londynu! Znana z dużego poczucia humoru Ellen w charakterystyczny dla siebie sposób opowiedziała o wizycie:

Spędziłam popołudnie z księciem Harrym i Meghan. Chcę tylko powiedzieć, że dla nich był to zaszczyt, że mnie spotkali - powiedziała w show.

Mimo poruszania wielu ważnych tematów, serce dziennikarki skradł Archie Harrison. Okazuje się, że książęca para pozwoliła Ellen wziąć go na ręce, a nawet nakarmić! DeGeneres zdradziła do kogo jest podobny chłopiec. Już teraz nie ma wątpliwości, że to cały tata:

Najważniejsze było to, że trzymałam małego Archiego. Karmiłam go. Co ciekawe wygląda jak Harry - przyznała w programie

Jaką parą są prywatnie Meghan i Harry?

Dziennikarka wyznała, że nie rozumie dlaczego na księżną Sussex spływa taka fala hejtu. Zdradziła, że prywatnie są uroczą i kochającą się parą, której zależy na naszej planecie. Bardzo możliwe, że fundacja Meghan i Harry'ego będzie współpracowała z organizacją założoną przez dziennikarkę, która ma na celu ratowanie środowiska. Widać, że książęca para i gwiazda znaleźli wspólny język!

W programie Ellen DeGeneres pokazała, jak trzymała synka Meghan Markle!

Archie Harrison w dniu swojego chrztu

