Meghan Markle oskarżona o kradzież kreacji z planu sesji

Meghan Markle, księżna Sussexu i żona księcia Harry’ego, została oskarżona o kradzież sukienki podczas sesji zdjęciowej dla magazynu „Variety” w 2022 roku. Według doniesień, miała bez pytania zabrać ze sobą zieloną suknię marki Galvan.

Informatorzy powiązani z produkcją twierdzą, że Markle „wyniosła ją z planu bez pytania”, co wywołało medialną burzę. Choć nie podano dokładnej lokalizacji planu sesji, wydarzenie miało miejsce w związku z przygotowaniami materiałów do publikacji przez „Variety”.

Meghan Markle oskarżona o przywłaszczenie sukienki za blisko 2 tys. dolarów

Kreacja, o którą toczy się spór, to zielona suknia marki Galvan, której wartość wynosi blisko 1,7 tys. dolarów, czyli ponad 6 tys. złotych. Suknia została przygotowana na potrzeby profesjonalnej sesji zdjęciowej i miała być jedną z wielu strojów prezentowanych przez Meghan Markle podczas współpracy z magazynem.

Zgodnie z relacją źródła, Meghan miała szczególnie upodobać sobie tę właśnie suknię. Kiedy później pojawiła się w niej w innym kontekście - podczas promocji własnego programu na Netflixie - pojawiły się podejrzenia, że nigdy nie zwróciła stroju.

Rzecznik Meghan Markle stanowczo zaprzecza oskarżeniom

Na rosnącą falę medialnych spekulacji natychmiast zareagował rzecznik prasowy Meghan Markle. W rozmowie z portalem „PEOPLE” podkreślił, że księżna nie przywłaszczyła sobie żadnych przedmiotów bez uprzedniej zgody. Jego słowa były jednoznaczne.

Insynuowanie, że jakiekolwiek przedmioty zostały zabrane bez pełnej wiedzy i zgody stylistów na planie lub ich zespołów, jest nie tylko kategorycznie nieprawdziwe, ale i wysoce zniesławiające. Wszelkie przedmioty zostały zabrane w sposób całkowicie transparentny i zgodnie z ustaleniami umownymi przekazał rzecznik Meghan Markle.

Tym samym rzecznik odrzucił oskarżenia o kradzież sukienki, sugerując, że wszystko odbyło się zgodnie z ustalonymi zasadami i procedurami obowiązującymi w branży. To kolejny przykład, że wszelkie przecieki wokół członków brytyjskiej rodziny królewskiej wywołują ogromne emocje. Przypominamy, że niedawno księżna Kate po raz pierwszy od dwóch lat pojawiła się na czerwonym dywanie.

Meghan Markle oskarżona o kradzież kreacji z planu sesji Netflix/Ferrari Press/East News

Meghan Markle pojawiła się w tej sukience na planie „Z miłością, Meghan”

Kontrowersje wokół sukienki nasiliły się po emisji materiałów promujących świąteczny odcinek programu „Z miłością, Meghan” dostępnego na platformie Netflix. W nagraniu promującym show Meghan Markle występuje właśnie w owej zielonej sukni Galvan. Ten fakt dał początek spekulacjom i insynuacjom, że księżna nie oddała stroju po sesji zdjęciowej, tylko zatrzymała go dla siebie i użyła w innym projekcie.

