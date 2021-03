Meghan Markle od dawna kopiuje księżną Dianę?! Te same pozy, stylizacje, a nawet wypowiedzi...

Choć w rozmowie z Oprah Winfrey Meghan Markle zarzekała się, że przed wejściem do rodziny królewskiej nie znała historii księżnej Diany, to od kilku lat możemy zauważyć, że żona księcia Harry'ego sukcesywnie stara się kopiować swoją tragicznie zmarłą teściową. Co ciekawe, Meghan naśladuje nie tylko mimikę "królowej ludzkich serc", czy jej stylizacje, ale też pozy, a nawet wypowiedzi. Zebraliśmy dla was kilka przykładów jednoznacznie wskazujących na to, że była księżna Sussex czerpie silną inspirację z lady Di.

Meghan Markle kopiuje księżną Dianę?!

Choć od czasu wkroczenia Meghan Markle do brytyjskiej rodziny królewskiej na całym świecie zrobiło się głośno o zjawiskowej, ambitnej, amerykańskiej aktorce, która skradła serce jednego z najbardziej buńczucznych książąt w historii monarchii, to dopiero najnowszy wywiad księcia Harry'ego i jego ukochanej z Oprah Winfrey sprawił, że cały świat zaczął żyć ich historią.

Oczywiście nie mamy na myśli scenariusza niczym z hollywoodzkiej komedii romantycznej, w której piękna dziewczyna z ludu poznaje księcia na białym koniu, bierze z nim wystawny ślub, a potem żyją długo i szczęśliwie, lecz to, co działo się za pałacowymi drzwiami. Dowiedzieliśmy się m.in. że Meghan miała depresję, a nawet zmagała się z myślami samobójczymi. Co więcej, była gorzej traktowana od pozostałej części klanu Windsorów, a nawet oskarżyła ich o rasizm, podkreślając, że mały Archie nie został księciem, bo obawiano się, że urodzi się czarnoskóry. By tego było mało, wyznała również, że została uwięziona w pałacu, a dworscy pracownicy zabrali jej nie tylko klucze, ale też osobiste dokumenty, jak paszport czy prawo jazdy. Do tego podczas ponad dwugodzinnej rozmowy z Oprah Winfrey byli Sussexowie wielokrotnie nazywali rodzinę królewską "firmą", zarzucali jej, że nie zapewniła im odpowiedniej ochrony, a także robiła wszystko, by media skutecznie znęcały się nad Meghan i Harrym.

Te wszystkie oskarżenia, wojna z tabloidami, a także określanie royalsów "firmą" do złudzenia przypominają zdarzenia sprzed lat i to, jak psychicznie była wyniszczana matka księcia Harry'ego - księżna Diana. To jednak nie koniec podobieństw! Okazuje się, że Meghan nie tylko podąża bolesną ścieżką "królowej ludzkich serc", ale też coraz bardziej się do niej upodabnia. Ukochana Harry'ego nie tylko kopiuje bowiem zachowanie lady Di i jej kultowe kreacje, ale nawet mimikę, pozy, czy wypowiedzi.

Okazuje się, że Meghan Markle opisywała swoje stosunki z rodziną królewską niemalże identycznie, jak księżna Diana w głośnym wywiadzie dla "Panoramy" z 1995 roku.

Mało kto się w ogóle zastanawiał, czym ja czuję się komfortowo- mówiła Meghan.

Niemal dwie dekady temu podobne stwierdzenie padłu z ust księżnej Diany.

Cokolwiek dobrego zrobiłam, nikt tego nie zauważał. Nikt nie powiedział nigdy: Dobra robota lub czy czuje się dobrze - mówiła lady Diana.

Meghan Markle podobnie jak księżna Diana zbuntowała się przeciwko rodzinie królewskiej, a także umiłowała sobie podobne pozy oraz stylizacje.

Podczas wywiadu z Oprah Winfrey, Meghan zastosowała tę samą pozycję oraz podobną mimikę do księżnej Diany podczas jej głośnego wywiady w "Panoramie" z 1995 roku.

Meghan chętnie sięga również po niemal identyczne kreacje do tych, jakie w lata 90. nosiła "królowa ludzkich serc".

Także podczas swojego pierwszego pobytu na Royal Ascot w 2018 roku, Meghan postanowiła skopiować kapelusz, jaki ladi Di nosiła w 1985 roku.

Również baczni użytkownicy Instagrama nie mają wątpliwości, że Meghan zrobi wszystko, by być nową "królową ludzkich serc".