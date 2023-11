Pomalowanie paznokci na kolor czerwony nie wydaje się być modowym szaleństwem, a jednak jest - jeśli należysz do rodziny królewskiej. Według królewskiego protokołu nie można sobie na to pozwolić. Tę zasadę protokołu królewskiego notorycznie łamała księżna Diana. Czerwony kolor na jej paznokciach pojawiał się dosyć często. Oczywiście nie było to możliwe podczas oficjalnych uroczystości, ale Diana uwielbiała ten kolor i nie zamierzała z niego rezygnować.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, jeśli chodzi o Meghan Markle i Kate Middleton. One najczęściej wybierają delikatny manicure oraz makijaż. Prezentują się naturalnie i nienagannie. Manicure w stylu nude doskonale się sprawdza w każdej sytuacji dlatego jest traktowany jako najbezpieczniejsza opcja.

W protokole królewskim znajduje się mnóstwo reguł dotyczących każdej sfery życia rodziny królewskiej. Zarówno księżna Kate, jak i księżna Meghan starają się dosyć ściśle przestrzegać wyznaczonych zasad. Oczywiście nie zawsze im się to udaje, a niektóre reguły są łamane celowo.

Księżna Kate też łamie zasady protokołu...

Przykładem jest księżna Kate, która wychowuje dzieci częściowo według własnych zasad, nie kierując się wyłącznie protokołem. Królewskie dzieci towarzyszą Wiliamowi i Kate w podróżach dyplomatycznych, co wcześniej nie miało miejsca. Jeśli chodzi o dzieci, księżna ma swój model wychowawczy i oprócz protokołu - to głównie nim się kieruje.

