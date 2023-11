Księżna Kate może pochwlić się doskonałą figurą. Żona księcia Williama urodziła już troje dzieci, a patrząc na nią, ciężko w ogóle uwierzyć, że kiedykolwiek była w ciąży. Można się domyślać, że księżna ze względu na liczne obowiązki zarówno domowe, jak i zawodowe, nie może pozwolić sobie na intensywne treningi, choć nie jest tajemnicą, że dawniej ceniła sobie aktywność fizyczną (uprawiała wioślarstwo). Czy więc swoją figurę zawdzięcza diecie? Niekoniecznie! Właśnie wyszło na jaw, że księżna Kate nie stroni od... fast foodów. Wiemy, jaki jest jej ulubiony!

Księżna Kate ma słabość do fast foodów

O ile księżnej Kate nie zobaczycie umazanej hamburgerem, ciężko będzie również przyłapać ją na podjadaniu frytek, o tyle możecie szukać jej w... restauracjach z sushi! Książę William zdradziła właśnie, że on i jego żona uwielbiają sushi!

Książę William pojawił sie na otwarciu Japan House London, nowego domu japońskiej kultury w Wielkiej Brytanii. To właśnie tam wyjawił swoje i Kate preferencje żywieniowe. Podkreślił również, że chetnie wybierze się z Kate na lunch. Co ciekawe jednak, członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej nie powinni zamawiać owoców morza w restauracjach, dlatego książę William dodał, że razem z żoną będzie musiał przyjść do lokalu, gdy nikogo innego w nim nie będzie!

Spodziewaliście się, że księżna Kate lubi takie jedzenie?

Księżna Kate uprawiała wioślarstwo przez wiele lat.

Księżna Kate może pochwalić się perfekcyjną figurą