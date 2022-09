Meghan Markle o krok od wpadki? Książę Harry wybawił żonę. Poszło o Kate i Williama. WIDEO 

O spięciach między Meghan Markle , księciem Harrym a księżną Kate i księciem Williamem mówi się od dawna. Jak dotąd zdecydowanie więcej pisano o niechęci, jaką żywią do siebie księżne - Meghan i Kate. Według tych doniesień, obie się nie znoszą i nieustannie kłócą. Szybko jednak się okazało, że nie ma w tym wiele prawdy, a konflikt może leżeć po stronie braci - księcia Harry'ego i księcia Williama! Choć trudno w to uwierzyć, mają oni ze sobą słaby kontakt i wolą się unikać. Do tego za kulisami mówi się, że książę Harry chciałby zająć miejsce Williama ! Być może dotarły już do niego te plotki, bo jak się okazuje... zepsuł miesiąc miodowy Meghan i Harry'ego. Co z miesiącem miodowym Meghan i Harry'ego Tuż po wyjątkowym ślubie księcia Harry'ego i Meghan Markle książę Karol obchodził swoje 70. urodziny. Oczywiście to ważna uroczystość, jednak można podejrzewać, że książę nie miałby żalu do swojego młodszego syna, gdyby ten wybrał wyjazd w podróż poślubną ze swoją żoną. Do podróży jednak nie doszło i to nie ze względu na Karola czy decyzję Harry'ego, a przez... Williama. Książę William uznał ponoć, że ma dość wykonywania wszystkich obowiązków i część z nich musi przejść książę Harry. Właśnie dlatego książęca para od razu po ślubie rzuciła się w wir pracy, o czym można dowiedzieć się z dokumentu "Harry i Meghan: Pierwsze 100 dni". Myślę, że powodem, dla którego biedna Meghan poszła od razu do pracy w pełnym wymiarze godzin, jest to, że Harry musiał wziąć na siebie trochę obowiązków. Książę William był zmęczony wykonywaniem całej roboty – powiedziała dziennikarka Helen Kiran-Taylor. Parze na szczęście udało się wyjechać w innym terminie w...