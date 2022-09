Dzień bez plotek dotyczących brytyjskiej rodziny królewskiej można uznać za stracony. Od kilku miesięcy Windsorowie dostarczają nam sporych emocji, a ostatnio największe z nich bez wątpienia wywołuje gorący konflikt księżnej Kate i księcia Williama z księciem Harrym i Meghan Markle . Do tej pory mówiło się jednak, że to Kate i Megan się nie znoszą , teraz natomiast głośno jest o rzekomym konflikcie Williama i Harry'ego. Ponoć młodszy brat zaczął marzyć, by zająć miejsc starszego i zasiąść na tronie! Książę William nie zostanie królem? Informacje te podał Jeremy Paxman, dziennikarz z brytyjskiej telewizji Channel. Twierdzi on, że książę William nie zamierza zostać królem Wielkiej Brytani i nigdy tego nie chciał. Już jako dziecko miał żalić się księżnej Dianie i mówić jej, że wyobraża sobie swoje życie zupełnie inaczej. Z kolei książę Harry, który słynął z imprezowego stylu życia, przy Meghan znacznie się ustatkował i podobno marzy teraz, by zasiąść na tronie. O ile kiedyś faktycznie książę William mógł mieć wątpliwości czy okresy buntu, jednak nie da się ukryć, że od lat jest przygotowywany do roli króla i doskonale wypełnia wszystkie swoje obowiązki. Można podejrzewać, że książę William już nie wyobraża sobie innego życia. Warto też dodać, że obecnie jest drugi w kolejce do tronu, tuż po swoim ojcu, księciu Karolu. Czy książę Harry może zająć miejsce Williama? Niewykluczone jest jednak, żę książę Harry faktycznie chciałby zająć miejsce brata. Trzeba jednak zauważyć, że jego szanse są niewielkie. W końcu jego żoną jest rozwódka, co jest ogromną przeszkodą dla samego Harry'ego. Król czy królowa Wielkiej Brytanii nie może bowie być w związku z rozwodnikiem. Warto w tym miejscu wspomnieć historę wujka królowej Elżbiety, księcia Edwarda VIII, który (oficjalnie) abdykał ze względu na...