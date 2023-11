Meghan Markle z dumą podkreślała swój ciążowy brzuszek w pięknej, opinającej czarnej kreacji. Zanim jednak zapozowała do zdjęć, wręczyła nagrodę swojej przyjaciółce:

To niesamowite, że widzę tutaj tyle znajomych. Wielu z was znam od dłuższego czasu, niektórych poznałam jeszcze w zeszłym roku. Dziękuję za to miłe powitanie. Decydując się na noszenie kreacji stworzonych przez konkretnego projektanta, jesteś nie tylko kimś, kto je nosi, ale kimś kto jest przedłużeniem ich wartości, czegoś, co jest o wiele bardziej ważne niż samo ubranie i tkanina - powiedziała ze sceny.