Koki, kucyki, a może fale? Kombinacji jak upiąć włosy jest tysiące i często przedstawiamy Wam najmodniejsze trendy tego sezonu! Meghan Markle rzadko eksperymentuje z wyglądem, bo nie chce łamać królewskiego protokołu. Żona księcia Harry'ego nie daje się ponieść fantazji i cały czas czesze się w ten sam sposób. Niestety przyklapnięte włosy księżnej Sussex nie wyglądają dobrze... Czemu Meghan Markle nie pozwoli sobie na obłędne fale takie jak księżna Kate? Zobaczcie!

Tajemnica fryzury Meghan Markle w końcu została rozwiązana! Upięte włosy są sprawką synka księżnej Sussex. Przypomnijmy, 6 maja księżna Meghan i książę Harry po raz pierwszy zostali rodzicami. Parze urodził się synek, który otrzymał imiona Archie Harrison. W przeciwieństwie do swojego rodzeństwa ciotecznego (Georga, Louisa i Charlotty) nie jest księciem.

Meghan szybko wróciła do obowiązków zawodowych. Ostatnio można było ją spotkać m.in. na premierze "Króla Lwa" w Londynie, gdzie rozmawiała z Beyonce. Jej stylizacje cieszą się wielką popularnością, ale nudna i prosta fryzura wzbudza oburzenie wśród fanów królewskiej rodziny. Zdaniem Jamesa Johnsona, stylisty włosów gwiazd, Meghan stara się ukryć wstydliwy problem. Podobno po ciąży nadmiernie wypadają jej włosy!

- Cykl życia włosa kobiet w ciąży zatrzymuje się na 9 miesięcy. Po porodzie wszystkie włosy, które powinny w tym czasie wypaść, robią to niemal na raz. To może być krępujące - powiedział Johnson dla "The Sun".