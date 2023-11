Lato to najlepszy czas na szaleństwa i stylowe eksperymenty. Może więc warto pójść za modą i ufarbować włosy na pastelowo? Udowadniamy, że to nie dziwny, a piękny trend!

Reklama

Pastelowe włosy

Pastelowa koloryzacja tego lata najmodniejsza będzie w jednym z dwóch wariantów: albo wszystkie włosy w jednym kolorze, albo w kilku różnych. Ważne, by odcienie nie kontrastowały ze sobą, a uzupełniały się. W obu wariantach najmodniejsze są odcienie różu i fioletu, ale możesz też zaszaleć z bladą zielenią, miętą, a nawet żółcią lub pomarańczem. Ważne, by trzymać się gamy pasteli! Pamiętaj też, że aby kolor był czysty i wyszedł tak, jak na wzorniku, fryzjer musi odbarwić twoje naturalne włosy. To duża interwencja w ich kondycję, dlatego zanim się zdecydujesz na trwały pastelowy kolor, wypróbuj go najpierw za pomocą farb zmywalnych! Jak wyglądają najmodniejsze unicorn hair? Zobaczysz je w naszej galerii!