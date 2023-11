Reklama

Choć miał miejsce siedem lat temu, to wciąż się o nim mówi. Pierwszy ślub Meghan Markle od czasu zaręczyn aktorki z księciem Harry'm wciąż jest gorącym tematem. Na jaw ciągle wychodzą nowe informacje. Tym razem kolejny sekret z uroczystości zdradził ojciec księżnej Sussex, Thomas Markle! Co tym razem powiedział?

Sekrety ślubu Meghan Markle

Meghan Markle na ślubnym kobiercu stawała dwukrotnie. Jej pierwszym mężem był Trevor Engelson. Markle producenta filmowego poślubiła na plaży na Jamajce. Jak zdradza ojciec księżnej Sussex, na przyjęciu było ponad stu gości, w tym obsada serialu The Suits. I choć takie wyznanie nie jest zaskoczeniem, to szczegóły dotyczące uroczystości już tak! O tych Thomas opowiedział w rozmowie z Daily Mail.

Meghan zaplanowała wszystko w najdrobniejszym szczególe. Przejmowała kontrolę nad wszystkim. Dostałem białą koszulę do noszenia, podobnie jak inni mężczyźni”, powiedział w wywiadzie.

Dodał, że uroczystość była wyjątkowa, bo były mąż Meghan jest Żydem. Poprowadził ją zatem rabin, który o atrakcjach jakie państwo młodzi zapewnili gościom nie wiedział. Meghan wraz z mężem wręczyła wszystkim zebranym prezenty. Jak zdradza Thomas Markle w środku była marihuana!

„To nielegalne, ale na Jamajce to nic wielkiego. Palenie marihuany jest tam zwyczajem. Ja nie palę trawki i zgodnie z moją najlepszą wiedzą, Meghan również. Nie wiem, co zrobiłem z moim woreczkiem narkotyku. Myślę, że go komuś oddałem”, powiedział na koniec.

Trudne relacje Meghan z ojcem

Warto przypomnieć, że na drugi ślub Meghan, Thomas nie był zaproszony. Oficjalnie mówiło się o problemach zdrowotnych, jednak 74-latek nie szczędził pikantnych szczegółów dotyczących córki mediom. Ich relacja od czasu zaręczyn aktorki z księciem wciąż jest trudna. Thomas na przykład w przeciwieństwie do matki Meghan nie otrzymał zaproszenia od królowej Elżbiety II na święta do Pałacu. Czy to jeszcze nastąpi?

Po ślubie z księciem, media zainteresowały się również jej pierwszym małżeństwem.