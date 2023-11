Meghan Markle już urodziła? O tym, że żona księcia Harry'ego została już mamą, mówi się od kilku dni. Skąd takie przypuszczenia? Zaczęło się od obliczeń terminu porodu na podstawie daty rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego. Meghan Markle urlop macierzyński zaczęła 20 marca i według brytyjskich dziennikarzy jej dziecko przyszło na świat dokładnie 21 kwietnia. Skąd takie wnioski? Księżna Kate, która rok temu urodziła księcia Louisa zaczęła urlop macierzyński 22 marca, a urodziła 23 kwietnia. Ponoć w przypadku księżnej Meghan sytuacja miała wyglądać identycznie, dlatego poród był wyznaczony na 21 kwietnia. Co jeszcze ustalono?

Meghan Markle już urodziła? Dziennikarze mają swoje teorie

Według teorii niektórych dziennikarzy i bukmacherów z Wielkiej Brytanii, Meghan Markle urodziła w Wielki Piątek, 19 kwietnia, ponieważ była wtedy pełnia księżyca, która może przyspieszyć akcję porodową. Tak również było w przypadku księżnej Kate, która to urodziła księcia George'a właśnie w nocy z pełnią księżyca. Jakie jeszcze teorie mają dziennikarze? "US Weekly" informuje, że mama Meghan, Doria Ragland jest już w Wielkiej Brytanii. Co ważne - to właśnie mama miała stać przy łóżku Meghan, gdy jej córka będzie rodzić swoje pierwsze dziecko. I na koniec najważniejsza informacja - Meghan Markle nie pojawiła się w niedzielę na urodzinach królowej Elżbiety II. Nie uczestniczyła w mszy, ani w przyjęciu. O ile nikt nie spodziewał się, że pojawi się u boku męża na mszy, ponieważ zawsze pod kościołem na rodzinę królewską czekają paparazzi, o tyle jej nieobecność na prywatnym przyjęciu, na którym nie było żadnych dziennikarzy a jedynie rodzina królewska, zaskoczyła wielu i według dziennikarzy stała się kolejnym dowodem na to, że Meghan już urodziła. Wierzycie w to?

Przypominamy, że Meghan zdecydowała się na poród w domu, co jest w przypadku rodziny królewskiej powrotem do tradycji, bowiem królowa Elżbieta II również rodziła w domu. Meghan w przeciwieństwie do księżnej Kate nie ma zamiaru pojawić się publicznie kilka godzin po porodzie. Od początku nie taki miała plan na pokazanie dziecka światu. Meghan wybrała poród w domu, ponieważ wraz z mężem chce najpierw nacieszyć się dzieckiem w rodzinnym gronie, a dopiero potem pokazać je światu. I to za pośrednictwem mediów społecznościowych! Od kilku tygodni Meghan i Harry mają swój nowy profil na Instagramie - SussexRoyal, który ponoć osobiście prowadzi sama Meghan i to właśnie na tym profilu para prawdopodobnie pokaże swoje pierwsze dziecko.

Meghan i Harry zostali już rodzicami?

Mówi się, że para ma córkę!

