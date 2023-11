Obecnie cały świat w napięciu oczekuje wiadomości o narodzinach pierwszego dziecka Meghan Markle i księcia Harry'ego. Nie da się ukryć, że od kiedy para ogłosiła, że księżna jest w ciąży, nie ma dnia bez plotek i doniesień, które dotyczą pociechy Meghan i Harry'ego. Początkowo spekulowano, jakiej płci będzie dziecko, jak będzie miało na imię i przede wszystkim, czy Meghan... faktycznie jest w ciąży! Teraz natomiast wszyscy zastanawiają się, kiedy dziecko Meghan i Harry'ego przyjdzie na świat.

Meghan Markle już urodziła?

Niektórzy wierzą, że Meghan Markle już urodziła. Powód? Pełnia księżyca, która miała miejsce w Wielki Piątek. Wielu ludzi wierzy, że pełnia przyspiesza akcję porodową i są przekonani, że Meghan faktycznie już urodziła. Pikanterii tym domysłom dodaje fakt, że książę George, syn księżnej Kate i księcia Williama, urodził się w noc z pełnią księżyca! Natomiast córka pary, księżniczka Charlotte - dwie doby przed pełnią.

Jakby tego wszystkiego było mało, to według bukmacherów, poród Meghan miał przypadać dokładnie 21 kwietnia. Dlaczego? Wyliczono bowiem, że księżna Kate poszła na urlop macierzyńskie 22 marca i urodziła dokładnie miesiąc później 23 kwietnia. Meghan też udała się na urlop po 20 marca, co ma być dowodem na poród 21 kwietnia.

Meghan Markle jest już mamą?

Meghan Markle i książę Harry zapowiedzieli, że nie ogłoszą narodzin swojego dziecka od razu, tylko zrobią to, gdy trochę nacieszą się swoją pociechą. Teoretycznie Meghan mogła więc już zostać matką. Zagraniczne media zwracają jednak uwagę na jeden ważny fakt - przy porodzie Meghan miała być obecna jej matka. Doria Ragland miała przylecieć z Los Angeles, żeby zarówno towarzyszyć córce przy porodzie, jak i potem pomóc jej w opiece nad dzieckiem.

Okazuje się jednak, że Doria wciąż przebywa w USA i według zagranicznych mediów, nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższych dniach miało się to zmienić. Oczywiście, Meghan i Doria mogły zmienić swoje plany. Znając Meghan i jej zamiłowanie do konfliktów, księżna mogła pokłócić się z matką i odwołać jej wizytę.

Jak myślicie, Meghan Markle już urodziła swoje pierwsze dziecko?

Mama Meghan Markle miała towarzyszyć córce przy porodzie

Meghan Markle i książę Harry zostali już rodzicami?

