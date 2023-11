Za nami ślub roku! Meghan Markle wyszła za księcia Harry'ego 19 maja 2018 roku w zamku Windsor. Ich ślub oglądały 2 mld osób na całym świecie, a w kaplicy św. Jerzego w Windsorze zjawiło się ponad 500 osób. W ślubie uczestniczyli bliscy pary i przedstawiciele rodziny królewskiej - książę Karol z żoną, królowa Elżbieta II z mężem Filipem oraz książę William z żoną księżną Kate, której na ślubie towarzyszyli też George i Charlotte. Kate nie wzięła na ślub księcia Ludwika, bo synek ma dopiero miesiąc i bała się ponoć, że odwróci uwagę od pary młodej. Choć o kontaktach Kate i Meghan krążą legendy, teraz okazuje się, że Markle zrobiła Kate sporą niespodziankę...

Meghan Markle dała księżnej Kate niezwykły prezent

Księżna Sussex ( taki tytuł otrzymała Meghan w prezencie ślubnym od królowej Elżbiety II) po swoim ślubie postanowiła podziękować osobom, które pomagały jej w przygotowaniach. I choć mówi się, że Kate i Meghan nie przepadają za sobą, teraz wyszło na jaw, że księżna pomagała Meghan w przygotowaniach do uroczystości. Meghan postanowiła odwdzięczyć się szwagierce za to zaangażowanie i podarowała jej w prezencie bransoletkę marki Zofia Day, która kosztowała ok. 2 tysiące złotych. Kate bardzo ucieszyła się z prezentu od Meghan. Myślicie, że Kate i Meghan będą przyjaciółkami?

Meghan Markle podziękowała księżnej Kate

