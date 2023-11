3 z 4

Widać, że Meghan doskonale bawiła się z przyjaciółkami, a uśmiech nie schodził jej z twarzy. Co prawda księżna nie wróciła jeszcze do formy sprzed porodu, ale z każdym wyjściem wygląda coraz lepiej. Zresztą już kiedy pokazała światu swojego syna i podkreśliła swój brzuch, który został po ciąży - jasne stało się, że księżna nie zamierza stosować restrykcyjnych diet i morderczych ćwiczeń, aby miesiąc po porodzie wyglądać jak przed ciążą. Prezentuje zdroworozsądkową postawę, co może zadziwiać w dzisiejszym świecie!