Już od dawna nie mówi się o niczym innym, niż konflikt księżnej Kate i Meghan Markle. Ponoć od momentu, gdy Meghan została żoną księcia Harry'ego, jej stosunki ze szwagierką znacznie się pogorszyły i to do tego stopnia, że Meghan i Harry musieli zamieszkać jak najdalej od Kate i Williama. Na publicznych spotkaniach książęce pary starają się unikać, a jeśli już muszą przebywać w swoim towarzystwie, to robią dobrą minę do złej gry. Tak jak teraz podczas obchodów z okazji 93. urodzin królowej Elżbiety II czyli parady Tooping The Colour.

Meghan Markle i księżna Kate jednak się nie znoszą?

Mogło się wydawać, że narodziny Archiego, czyli syna Meghan i księcia Harry'ego nieco złagodzą kontakty między książęcymi parami. Księżna Kate i książę William wyrażali już radość z okazji narodzin nowego członka rodziny i gratulowali Harry'emu i Meghan. Wygląda jednak na to, że na uprzejmościach się skończyło, bo podczas parady Tooping The Colour widać było duże napięcie między Meghan i Kate!

Judi James, specjalistka od mowy ciała, w rozmowie z "The Sun" zwróciła uwagę, że księżna Kate i Meghan Markle nie czuły się dobrze w swoim towarzystwie. Niestety, razem musiały jechać jednym powozem i choć cały czas się uśmiechały, to jednak pewne gesty mówiły więcej niż tysiąc słów! O ile jednak Meghan była bardziej zrelaksowana - w końcu u jej boku nie zabrakło ukochanego męża, o tyle księżna Kate była bardziej spięta, o czym świadczy jej zamknięta postawa i sztywne ułożenie rąk.

To jednak nie wszystko! Po przyjedźcie cała rodzina pojawiła się na balkonie Pałacu Buckingham, gdzie... książę Harry i Meghan Markle stali na jednym jego końcu, a rodzina księżnej Kate i księcia Williama na drugim! Książęce pary nie zamierzały więc uciszać plotek, a wręcz dodatkowo podgrzały wokół nich atmosferę swoim zachowaniem!

Pojawienie się na balkonie było doskonałą okazją dla księstwa Cambridge i księstwa Sussex, by zaprzeczyć wszelkim plotkom o konflikcie między braćmi. Zamiast tego widzieliśmy Williama i Kate na jednym końcu balkonu, chichoczących w towarzystwie dzieci. Na drugim stali Harry i Meghan. Księżna była radosna podczas całej uroczystości, Harry wyglądał na nieco mniej zadowolonego - powiedziała Judi James.

Myślicie, że Meghan i Kate kiedyś w końcu zakopią topór wojenny?

Meghan Markle i księżna Kate jechały razem i robiły dobrą minę do złej gry

Meghan Markle była bardziej zrelaksowana

Księżna Kate gorzej ukrywała zdenerwowanie

