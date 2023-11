1 z 5

Księżna Meghan Markle nie ma łatwo. Nie dość, że nie może ubierać się tak jak chce, nie może robić selfie, ani prowadzić mediów społecznościowych, to w dodatku musi bardzo uważać na to co robi... ze swoimi nogami! O co chodzi? Wszystkie kobiety w rodzinie królewskiej muszą przestrzegać protokołu i stosować się do jednej ważnej zasady, która dotyczy konkretnie ułożenia ich nóg. A Meghan złamała tę zasadę. Na gali rozdania nagród "Queen’s Young Leaders Awards" w Buckingham Palace w Londynie Meghan siedziała przy Harrym i królowie Elżbiecie i...

Zdziwicie się, kiedy dowiecie się co takiego zrobiła Meghan Markle i dlaczego wywołało to takie poruszenie! Zobaczcie wszystko w naszej galerii.

Zobacz: Elżbieta II przekazała Meghan Markle bardzo ważne obowiązki! Kate będzie wściekła?