O podróży Meghan i Harry'ego do Afryki mówi się już od dawna. To było jedno z marzeń książęcej pary, ale dotychczas królowa nie wyrażała zgody. W kwietniu do informacji o wyjeździe odniósł się rzecznik pałacu:

Reklama

Wszelkie przyszłe plany księcia i księżnej są na tym etapie spekulacyjne. Nie podjęto żadnych decyzji dotyczących przyszłych ról. Książę będzie nadal pełnił swoją rolę jako ambasador Wspólnoty Narodów - powiedział rzecznik pałacu dla "Hello".

Teraz to już oficjalne! Książęca para wyjeżdża do Afryki Południowej. Zobaczcie, kiedy odbędzie się podróż i czy zabiorą ze sobą Archiego...

Kiedy Meghan i Harry wyjadą do Afryki?

Afryka to bez wątpienia ważne miejsce dla Meghan i Harry'ego. Wyjechali tam w pierwszą podróż niedługo potem, jak zaczęli się ze sobą spotykać. Diament z Botswany jest w pierścionku zaręczynowym księżnej Sussex. Teraz mają okazję wrócić do Afryki. W podróż wyjadą już jesienią:

Książę i księżna Sussex z radością ogłaszają, że jesienią tego roku zostali poproszeni o wycieczkę do Afryki Południowej. Biuro Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów zwróciło się z prośbą o wizytę do Republiki Południowej Afryki ????????, a także do księcia przeprowadzającego wizyty w Malawi ???????? i Angoli ????????. Jego Królewska Wysokość wykona również krótką roboczą wizytę w Botswanie w drodze do innych krajów. - czytamy w oficjalnym oświadczeniu na Instagramie.

Meghan i Harry podczas wizyty będą pomagać w promocji Wielkiej Brytanii i pracować na rzecz królestwa. Czeka ich wiele oficjalnych wizyt i spotkań z lokalnymi mieszkańcami. Jednak w samym oświadczeniu możemy przeczytać, że książęca para czeka na ten wyjazd z niecierpliwością:

Książę i księżna z niecierpliwością czekają na spotkanie z wieloma z was w terenie

Czy Archie Harrison pojedzie razem z Meghan i Harrym?

Książęca para zabierze ze sobą w podróż do Afryki swojego synka. Okazuje się, że to będzie pierwsza zagraniczna podróż Archiego.

To będzie ich pierwsza oficjalna wycieczka jako rodzina! - czytamy w oświadczeniu

Chłopiec przyszedł na świat 6 maja. Meghan i Harry po raz pierwszy pokazali światu syna dwa dni później podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej w zamku Windsor. Tego samego dnia poznaliśmy jego imię. Być może wtedy zobaczymy więcej zdjęć Archiego?

Zobacz także: Meghan i Harry wyprowadzą się z Anglii? Według mediów, mogą uciec bardzo daleko od rodziny królewskiej

Wizyta królowej Elżbiety II u Archiego

instagram