W brytyjskich mediach pojawiły się informacje, mające świadczyć o tym, że książę Harry nie zajmuje się swoim synem. Dowodem na to miał być wyjazd księcia w kilka dni po porodzie! 8 maja Meghan i Harry pokazali światu Archiego Harrisona, a zaraz potem książę Sussex wyjechał do Holandii, gdzie otworzył igrzyska „Invictus Games”.

Reklama

Czy książę Harry faktycznie spędza mało czasu z synkiem?

To, że Meghan przebywa na urlopie macierzyńskim nie oznacza, że Harry może zrezygnować ze swoich obowiązków. Bycie członkiem rodziny królewskiej zobowiązuje. Co prawda brytyjskie tabloidy doszukują się sensacji i uważają, że książę za często wyjeżdża, ale sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Oficjalna wizyta w Holandii została skrócona, aby książę mógł jak najszybciej wrócić do Meghan i syna. Jak donosi „The Sun” książę Sussex bardzo angażuje się w opiekę nad dzieckiem:

Książę Harry zajmuje się synem i zmienia mu pieluch - zdradziła magazynowi osoba związana z pałacem.

Zresztą już zdjęcia z przedstawienia Archiego pokazują, jak troskliwym tatą jest Harry. Przez całą konferencję prasową trzymał na rękach syna i był w niego bardzo wpatrzony. Na pytania o dziecko odpowiedział:

Jesteśmy podekscytowani, że mamy nasze małe szczęście. Rodzicielstwo jest cudowne. - powiedział młody tata.

Meghan Markle o byciu mamą!

Meghan 6 maja urodziła swoje pierwsze dziecko. Archie Harrison przyszedł na świat o 5.26, a dwa dni później chłopca poznał cały świat. Podczas konferencji prasowej, na której księżna pojawiła się z synem, powiedziała:

To magia, to jest naprawdę wspaniałe. Mam przy sobie dwóch najlepszych mężczyzn i jestem bardzo szczęśliwa - powiedziała Meghan Markle.

Z kolei książę Harry podczas rozmowy z przyjacielem pochwalił się, że Archie jest bardzo spokojnym dzieckiem. Dodał też, że opieka nad noworodkiem to ciężka praca:

To niezwykle, ale to też bardzo ciężka praca. On przespał pierwsze 24 godziny, jak wszystkie niemowlęta... i potem obudził się – zrelacjonował wypowiedź Harry'ego jego przyjaciel, J.J. Chalmers.

Widać, że książęca para bardzo cieszy się, że Archie jest już z nimi i w przeciwieństwie do Kate zdradzają sporo szczegółów z pierwszych tygodni życia ich syna!

Zobacz także: Kiedy po raz kolejny zobaczymy syna Meghan i Harry'ego? Wcale nie chodzi o chrzest Archiego Harrisona!

East News