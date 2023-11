Reklama

Meghan Markle i książę Harry nie zwalniają tempa! Książęca para chętnie pojawia się na oficjalnych wydarzeniach w Londynie, a ostatnio pojechała też w swoją pierwszą, wspólną podróż do Irlandii. I choć podczas takich wizyt Meghan zalicza zazwyczaj kilka wpadek, rodzina królewska i tak jest zawodolona z tego, że aktorka przyczyniła się do tego, żeby ocieplić wizerunek monarchii, a do tego przyniosła jej popularność. W końcu od kilku tygodni cały świat mówi właśnie o niej i Harrym! Brytyjska rodzina królewska jest popularna nie tylko w Europie, ale też w USA, gdzie uwielbiana była przed laty księżna Diana. Teraz Amerykanie dumni są z tego, że ich rodaczka dołączyła do rodziny królewskiej. Wktótce będą mieli okazję na żywo spotkać się z książęcą parą!

Meghan Markle i książę Harry jadą do USA

Okazuje się, że Meghan Markle i książę Harry planują na wiosnę 2019 roku podróż do Ameryki. Chcą odwiedzić Nowy Jork, Waszyngton i Kalifornię. Najbardziej na podróż do USA cieszy się Meghan, która już tęskni za swoim krajem.



Oni są tak bardzo podekscytowani na myśl o wyjeździe do Stanów Zjednoczynych. Meghan nie może się doczekać, kiedy pokaże Harry’emu wszystko, co kocha w Stanach Zjednoczonych - mówi informator Us Weekly.

Czy spotkają się z Donaldem Trumpem i Melanią? Wiele na to wskazuje. Podczas swojej podróży do USA w 2014 roku, książę William i księżna Kate spotkali się z Barackiem Obamą. Mówi się również o tym, że być może Meghan wyruszy w prywatną podróż do Los Angeles, żeby spotkać się z rodziną i przyjaciółmi. Czy podczas tej wycieczki odnowi kontakt z ojcem, który ostatnio jest bardzo aktywny w mediach?



Meghan już nie może się doczekać!