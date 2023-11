Reklama

Meghan Markle i książę Harry ponad miesiąc temu wzięli ślub. Na razie nie mieli czasu pojechać w podróż poślubną, bowiem mają w planach wiele oficjalnych podróży i imprez. Oboje brali już udział w obchodach urodzin królowej, a potem Meghan pojechała w oficjalną podróż z Elżbietą do Cheshire. Ostatnio oboje uczestniczyli też w rozdaniu nagród "Queen’s Young Leaders Awards" w Buckingham Palace w Londynie. Podczas tej imprezy w pewnym momencie Meghan próbowała złapać swojego męża za rękę, ale Harry... odrzucił jej dłoń. Dlaczego?

Meghan Markle i książę Harry nie mogą okazywać sobie uczuć

Okazuje się, że Meghan i Harry nie mogą już publicznie okazywać sobie uczuć. Przed ślubem chętnie trzymali się za ręce w miejscach publicznych, patrzyli sobie w oczy, przytulali. Czasy narzeczeństwa jednak przeminęły i teraz muszą trzymać się zasad, który panują na dworze królewskim. Jak podają zagraniczne media, Meghan cierpi z tego powodu, bo wcześniej lepiej czuła się z tym, że może trzymać Harry'ego za rękę.

Skąd takie zasady na królewskim dworze? Okazuje się, że to nie kwestia protokołu. Specjaliści od protokołu uważają, że takie zachowanie wygląda po prostu bardziej profesjonalnie. Takie zasady narzuciła zresztą królowa Elżbieta II, która uważa, że członkowie rodziny królewskiej powinni okazywać sobie uczucia wyłącznie w domu, a nie publicznie. Ona sama nigdy nie dotyka publicznie swojego męża, księcia Filipa. Do zasad królowej szybko dostosowali się William i Kate, którzy po ślubie również musieli przestać dotykać się publicznie. Zresztą William cały czas zachowuje dystans w stosunku do Kate podczas oficjalnych wyjść i księżna już się do tego przyzwyczaiła. Inaczej wygląda to w przypadku Meghan. Ponoć aktorka bardzo cierpi z powodu tego dystansu i zakazu okazywania małżeńskich czułości. Harry zresztą specjalnie zachowuje też dystans do niej. Tak to wyglądało ostatnio w pałacu Buckingham, gdy Meghan próbowała złapać męża za rękę...

Meghan nie jest zadowolona z tego, że nie może publicznie okazywać mężowi uczuć