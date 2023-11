1 z 4

Meghan Markle i książę Harry są pod ostrzałem mediów. Szczególnie dotyczy to ślicznej aktorki, która uczy się swojego nowego życia, w którym musi przestrzegać wielu zasad. Księżna Sussex powinna uważać nie tylko na swój strój, ale przede wszystkim na gesty oraz słowa wypowiadane publicznie. Jedną z podstawowych zasad jest ta, która dotyczy jej relacji z Harry'm. Książęce pary nie mogą okazywać sobie publicznie czułości. Do tej pory Meghan i Harry starali się przestrzegać tej części protokołu. Jednak ostatnio dali się ponieść namiętności i... To, co zrobili na meczu polo, na długo zapadnie nam w pamięci... Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

POLECAMY: Wzruszające... Książę Harry i książę William o ostatniej rozmowie z księżną Dianą!