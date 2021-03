Meghan Markle i Harry w szokującym wywiadzie z Oprah zdradzili płeć drugiego dziecka! 

Nie milkną echa głośnego wywiadu z Meghan Markle i księciem Harrym u Oprah Winfrey, który wstrząsnął opinią publiczną. Po odejściu z brytyjskiej rodziny królewskiej, czyli tzw. "megxicie", para dopiero teraz postanowiła porozmawiać o powodach swojej decyzji. Padły poważne oskarżenia o rasizm (Meghan zarzuciła rodzinie królewskiej, że jej syn nie otrzymał tytułu księcia w związku z kolorem skóry) czy obojętność, kiedy Markle cierpiała i miała myśli samobójcze. Na sam koniec pojawił się jednak i przyjemniejszy temat, a mianowicie drugie dziecko pary! Markle i Harry zdradzili, jakiej płci będzie!

Meghan Markle i książę Harry zdradzili płeć drugiego dziecka!

Meghan i Harry pierwszy raz rodzicami zostali w maju 2019 roku - wówczas urodził się im syn Archie. To głównie z jego powodu para zdecydowała odciąć się od brytyjskiego dworu. W wywiadzie z Oprah Winfrey Meghan wielokrotnie powtarzała, że nie czuła się bezpiecznie w rodzinie królewskiej. Bardzo zdziwiło ją to, że jej synkowi rodzina nie chce przyznać tytułu królewskiego, a to oznaczałoby brak ochrony. Wedle jej relacji często rozmawiano o tym, jaki będzie miał kolor skóry:

Nie chcieli, żeby był księciem lub księżniczką, nie wiedząc, jaka będzie płeć, co będzie się różnić od protokołu, i że nie otrzyma ochrony [...] W tych miesiącach, kiedy byłam w ciąży, prowadziliśmy w tandemie rozmowę: „nie dostaniesz ochrony, nie dostaniesz tytułu”, były także obawy i rozmowy o tym, jak ciemna może być jego skóra, kiedy się urodzi -powiedziała Meghan, nie wymieniając z imienia i nazwiska nikogo, z kim były takie rozmowy prowadzone.

Dziś Meghan i Harry, mieszkając w USA, czują się szczęśliwi i przede wszystkim... wolni!

Naprawdę mi ulżyło. Jestem szczęśliwy, że mogę tu siedzieć i z tobą rozmawiać z moją żoną u boku - powiedział Harry do Oprah.

Syn księżnej Diany poinformował, że wraz z Meghan czekają na... córkę! Drugie dziecko Markle i Harry'ego przyjdzie na świat latem:

Mieć synka a teraz córeczkę - czego można chcieć więcej? Mamy naszą rodzinę. Będzie nas czworo i nasze dwa psy - podsumował Harry.

Oglądaliście wywiad z Meghan i Harrym?

East News

Meghan w wywiadzie oskarżyła rodzinę królewską m.in. o rasizm, obojętność, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na swój temat. Dwór nie odniósł się jeszcze do żadnego z fragmentu głośnego wywiadu z Markle.