Książę Harry i Meghan Markle rozważają przeprowadzkę do innego państwa! Para nie chce ponoć mieszkać blisko królewskiej rodziny. Uważają, że skoro nie otrzymują od nich wsparcia, to są niepotrzebni na miejscu! Brat Williama i jego żona dopiero co przeprowadzili się do posiadłości oddalonej od Londynu o 30 kilometrów. Mieli tam zaznać spokoju, jednak nie wszystko idzie po ich myśli.

Jak informuje brytyjska prasa, relacje między książęcą parą Sussex a Pałacem mocno się ochłodziły. Czy przeprowadzka pary do innego państwa naprawi je? Nie jesteśmy tego tacy pewni...