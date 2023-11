Meghan Markle zaskoczyła grupę studentów na wykładzie i połączyła się z nimi za pośrednictwem Skype'a. Uczniowie byli mile zaskoczeni, bo książę Harry, który był obecny na miejscu, nie powiedział im że wideokonferencja będzie miała miejsce. Sam książę nie był do końca pewien, czy ich plan na rozmowę się powiedzie. Stało się to dzięki Archiemu. Co synek pary robił w tym czasie?

Meghan Markle rozmawiała ze studentami na Skypie

Meghan Markle kończy już swoją pierwszą oficjalną podróż po Afryce. Księżna Sussex towarzyszyła mężowi w delegacji. Książęca para zdecydowała się nawet na zabranie ze sobą 4-miesięcznego synka Archiego. Niestety po lądowaniu w Kapsztadzie, książę samotnie wyleciał dalej do Botswany i Angoli. Meghan zdecydowała się nie kontynuować dalej podróży. Oczekuje teraz na Harry'ego w Johannesburgu, skąd para ma wrócić razem do Londynu.

Delegacja księcia Harry'ego kończy się za kilka dni, jednak brak Meghan u jego boku wcale nie oznacza, że ukochana go nie wspiera! Podczas wizyty Harry'ego w jednej ze szkół, Markle połączyła się ze studentami za pośrednictwem Skype. Uczniowe przywitali ją radosnymi śpiewami!

Rozmowa była możliwa, ponieważ synek pary jak każde niemowlę słodko spał w tym momencie! ;)

Cieszę się, że mogę być z Wami. Archie właśnie ucina sobie drzemkę - wyznała ucieszona Meghan.

Transmisja odbyła się bez żadnych zakłóceń. Rozmowa była krótka jednak bardzo budująca dla mieszkańców Afryki, którzy cieszyli się, że mają 5 minut, aby porozmawiać z księżną Sussex.

Co myślicie o takich rozwiązaniach? Naszym zdaniem pomysł super!

Meghan połączyła się na komunikatorze.

Meghan porozmawiała z uczniami.

