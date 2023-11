Reklama

Odkąd Meghan Markle dołączyła do rodziny królewskiej nie milkną plotki na temat nowej księżnej. Nikt do końca nie wie, jaka jest żona księcia Harry'ego. Ponoć skłóciła już ze sobą braci, a także doprowadziła Kate do płaczu! Teraz prawdę o Meghan Markle w porannym programie wyjawił syn księżnej Camilli. Co zdradził Tom Parker Bowles?

Jaka jest Meghan Markle?

Syn księżnej Camilli, żony księcia Karola był gościem Good Morning Britain. Tom z zawodu jest pisarzem, a także krytykiem kulinarnym. Z prowadzącymi rozmawiał o świętach i o tym, co powinno znaleźć się na wigilijnym stole. Prowadzący skorzystali z okazji i zapytali Toma o Meghan. Jaka jest?

Jest cudowna - wyznał.

I dodał, że nie mógłby udzielać księżnej żadnych porad, bo wszystko robi dobrze.

Myślę, że powinna kontynuować to co robi - zakończył.

Zagraniczne media od kilku miesięcy podają jednak przeciwne informacje. Księżna jest ponoć nieznośna i kilku pracowników pałacu doprowadziła już do płaczu. Dwie asystentki odmówiły pracy z żoną księcia Harry'ego. Wolały się zwolnić, niż znosić jej humory. Mówi się, że Meghan nie zostanie królową ludzkich serc i daleko jej do księżnej Diany...

Meghan nie cieszy się najlepszą opinią

Czy kiedyś dowiemy się o niej prawdy?

