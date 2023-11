3 z 4

Jak informuje BBC za grafikami stoi neonazistowska grupa Sonnenkrieg Division. Obraźliwe plakaty wykonało dwóch Polaków, którzy zostali już zatrzymani przez policję! 17-letni Oskar D.-K. mieszkający na zachodzie Londynu przyznał się do zarzutu podżegania do terroryzmu. Drugi nastolatek to 18-letni Michał Sz. na stałe mieszkający w Leeds, któremu dodatkowo postawiono zarzuty upowszechniania treści o charakterze terrorystycznym. Kiedy odbędzie się rozprawa?