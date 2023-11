2 z 4

Choć impreza była prywatna i obowiązywał zakaz nagrywania, to do sieci trafił film z baby shower Markle. Na wideo było widać niebieskie dekoracje i słodkości. A to może oznaczać, że Meghan urodzi chłopca! Pojawiają się jednak też głosy, że może urodzić się dziewczynka, bo Meghan zasugerowała to w jednym z wywiadów. Choć zarówno ona, jak i książę Harry nie potwierdzili tych doniesień, to bukmacherzy uważają, że urodzi im się córka, która otrzyma imię Diana! Meghan i Harry chcą w ten sposób upamiętnić tragicznie zmarłą księżną Dianę.

