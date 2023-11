Meghan Markle na początku maja po raz pierwszy została mamą. Na świecie pojawił się jej synek, który dostał na imię Archie. Królowa zdecydowała, że chłopiec nie będzie nosił tytułu księcia, a "jedynie" hrabiego. To ponoć nie zasmuciło ani Meghan Markle ani Harry'ego. Oboje chcą bowiem, aby ich syn wiódł w miarę normalne życie. Przyjaciółka Meghan Markle zdradziła nawet, jaką matką ma zamiar być księżna Sussex. Jaki los czeka Archiego?

Meghan Markle będzie surową matką?

Meghan Markle przełamuje wszelkie schematy! Nie dość, że nie rodziła w tym samym szpitalu, w którym na świecie pojawiły się dzieci Kate i Williama, to jeszcze nie wyszła zaraz po porodzie do tłumów, aby pokazać swojego syna! Meghan Markle chciała bowiem przeżywać te wyjątkowe chwile tylko w gronie najbliższych. Dopiero po dwóch dniach zdecydowała się wyjść wraz z Harry'm i Archiem na spotkanie ze światem. Co ciekawe, to tata trzymał chłopca na rękach. W przypadku Williama i Kate było odwrotnie.

Jaką mamą będzie Meghan Markle? Tę tajemnicę zdradziła jej bliska przyjaciółka, Janina Gavankar. Gwiazda serialu "True Blood" gościła w programie CBS "Meghan And Harry Plus One", gdzie wyjawiła co nieco na temat księżnej Sussex.

Meghan i ja rozmawiałyśmy o macierzyństwie od ponad dziesięciu lat. Zawsze chciała być mamą. Uważam, że będzie bardzo dobrą matką, jednak też nieco wymagającą. Myślę, że byłaby taka nawet gdyby nie wyszła za mąż za księcia (...). Myślę, że będzie surowa, ale nie w jakiś bardzo intensywny sposób. Uważam, że będzie po prostu starała się mieć wszystko pod kontrolą - twierdzi Janina Gavankar.

Głos w tej sprawie zabrał także wieloletni charakteryzator Meghan Markle. Według niego książę Harry jest urodzonym ojcem!

Ma dobry kontakt z dziećmi. Już wtedy, gdy po ślubie robili sobie portret rodzinny, a on bawił się z dzieciakami na podłodze pomyślałem, że będzie świetnym tatą! - wyznał Daniel Martin.

Wygląda na to, że w tym duecie to książę Harry będzie grał rolę dobrego policjanta...

Para sprawdza się teraz w nowej roli

