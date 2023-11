3 z 4

Trzecie baby shower Meghan to kampania online w sieci. Chętni pomogą pomóc wybranej przez organizatora instytucji charytatywnej, którą zwykle opiekuje się Markle. Datki na rzecz potrzebujących, to inaczej prezenty, które normalnie otrzymałaby księżna podczas imprezy. Choć księżna nie skomentowała wydarzenia, ani go w żaden sposób nie poparła, okazuje się, że akcja to wielki sukces i internauci pomagają potrzebującym.