Księżna opuszczając hotel na Upper East Side w Nowym Jorku założyła wygodne legginsy, sportową bluzę i sneakersy. Na to zarzuciła beżowy elegancki płaszcz. Najbardziej zaskakująca jest czapka bejsbolówka. To wygodny zestaw na długi lot samolotem, ale zaskakujący w przypadku księżnej. W Wielkiej Brytanii raczej nie mogłaby pozwolić sobie na taką stylizację. Królowej z pewnością by się to nie spodobało!