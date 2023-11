Meghan Markle postanowiła złamać brytyjską tradycję i przygotowuje się do baby shower w Nowym Jorku. Żona księcia Williama najwyraźniej nie wyobrażała sobie nie wyprawić tej hucznej imprezy, mimo że na brytyjskim dworze ta tradycja jest zakazana. Meghan wybrała się więc do Nowego Jorku, by tam w towarzystwie przyjaciół świętować zbliżające się wielkimi krokami narodziny swojego pierwszego dziecka.

Meghan Markle przyłapana w Nowym Jorku

Meghan Markle do tej pory rzadko podróżowała bez księcia Harry'ego. Baby shower to jednak na tyle wyjątkowe wydarzenie, że mogła się bez niego obyć! Paparazzi przyłapali księżną, gdy opuszczała jeden z nowojorskich hoteli i być może już zmierzała w kierunku miejsca, w którym odbywała się jej impreza.

Meghan wyglądała pięknie! Widać, że ciąża jej służy. Żona księcia Harry'ego wybrała wygodny płaszcz o fasonie litery "A" - niemal stworzony dla ciężarnych kobiet, i czarne spodnie. Jej look nie zwracał szczególnej uwagi i pozwalałby wtopić się w tłum, gdyby nie pokaźnych rozmiarów ciążowy brzuszek. Meghan czule go dotykała. Widać wyraźnie, że poród zbliża się wielkimi krokami!

Co ciekawe, według najnowszych doniesień, na baby shower Meghan Markle nie pojawi się księżna Kate. Myślicie, że to spore faux pas?

Meghan Markle jest już w Nowym Jorku, gdzie będzie się bawić na swoim baby shower

Poród zbliża się wielkimi krokami - jej brzuszek jest ogromny!

