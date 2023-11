Meghan przerwała urlop macierzyński i wyjechała z wizytą do Madrytu? Na pierwszy rzut oka tak mogłoby się właśnie wydawać! Okazuje się jednak, że że to nie księżna Sussex. Meghan ma swojego sobowtóra - to hiszpańska polityk, Begona Villacis! Kiedy opublikowała na Instagramie swoje zdjęcie w białym płaszczu i z fryzurą, jaką księżna nosi od lat, trudno było się nie pomylić!

Kim jest sobowtór Meghan Markle?

40-letnia Begona Villacis jest hiszpańską polityk, która kandyduje na burmistrza Madrytu. Brytyjskie media od razu zauważyły jej podobieństwo do księżnej Sussex. Co więcej, kobiety w podobnym czasie zostały matkami. Begona ostatnio po raz pierwszy pokazała zdjęcia ze spaceru ze swoim dzieckiem.

Hiszpanka sama zdaje sobie sprawę z podobieństwa do Meghan i na Twitterze napisała:

Ludzie często zatrzymują mnie na ulicy, żeby spytać, czy jestem Meghan. Czasami jest to zabawne. Moje córki się ze mnie śmieją – wyznała szczerze.

Podobieństwa między Meghan a Begoną!

Begona Villacis wyraźnie inspiruje się stylem Meghan Markle, a to sprawia, że wydaje się jeszcze bardziej do niej podobna. Jej nowa stylizacja z jasną dwurzędową sukienką jest bardzo podobna do tej, którą miała na sobie Meghan, kiedy po raz pierwszy pokazała światu syna. Nie sposób nie dostrzec, że obie mają też niemal identyczne fryzury. Na tym nie koniec podobieństwa. Obie brały ślub tego samego dnia, a jej córeczka Ines przyszła na świat zaledwie kilka dni po narodzinach syna Meghan. Dosyć nieprawdopodobny zbieg okoliczności. Prawda?

Begona Villacis ma nawet taką samą fryzurę jak Meghan Markle

Hiszpańska polityk na niektórych zdjęciach wygląda jak siostra bliźniaczka Meghan