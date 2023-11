Barwna prywatna przeszłość księżnej Meghan Markle (Meghan miała już męża, w sieci krążą jej nagie zdjęcia...) oraz oczywiście jej aktorska przeszłość, są szeroko komentowane na całym świecie. To jak Meghan zachowuje się w stosunku do Elżbiety II, księcia Williama czy księżnej Kate jest dokładnie analizowane przez ekspertów od mowy ciała. Jednak relacja Meghan i jej męża księcia Harry'ego budzi najwięcej emocji. "Harper's Bazaar UK" postanowił dokładniej przyjrzeć się temu, jak Meghan zachowuje się przy Harrym i poprosił o ekspertyzę człowieka, który zna się na tym najlepiej - Judi James, autorkę wielu książek dotyczących mowy ciała (m.in. "Mowa ciała w pracy" czy "Rozmowa z klientem"):

Meghan doskonale zdaje sobie sprawę, że to Harry jest gwiazdą i jest bardzo popularny, więc jako była aktorka sprytnie stara się postawić go w centrum uwagi (...) Ona w ten sposób łechta jego ego i sprawia, że on czuje się bardziej jak samiec alfa w tej sytuacji - powiedziała Judi James w rozmowie z "Harper's Bazaar UK".