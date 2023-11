Meghan i Harry swoimi decyzjami oddalają się od rodziny królewskiej. Szczególnie ostro krytykowany jest ich ostatni wybór, aby święta Bożego Narodzenia spędzić jedynie z matką księżnej Sussex w jak najmniejszym gronie. Co prawda ich decyzja ma być podyktowana dobrem Archiego, ale fakt jest taki, że przez konflikt z Kate i Williamem coraz rzadziej spotykają się z rodziną. Razem możemy zobaczyć ich jedynie podczas najważniejszych uroczystości państwowych.

A teraz eksperci królewscy poszli o krok dalej i twierdzą, że to rodzina królewska powoli separuje się od kłopotliwych członków, a do takich należą bez wątpienia Meghan i Harry! Co na to królowa? Czy to jej decyzja?

Meghan i Harry odetną się od rodziny królewskiej?

Meghan i Harry wywołali niemałe poruszenie decyzją, że nie spędzą świąt Bożego Narodzenia z królową. Jest to szczególnie krytykowane ze względu na fakt, ze Elżbieta II i książę Filip są już w podeszłym wieku, a to oznacza, że chętnie spędziliby ten wyjątkowy czas z najbliższymi.

Były sekretarz prasowy rodziny królewskiej, Dick Arbiter mówi wprost, że ze względu na zachowanie Meghan i Harry’ego należy ich „oddzielić od reszty rodziny królewskiej”. Szczególnie po tym, jak udzielili kontrowersyjnego wywiadu na koniec swojej wizyty w Afryce, w którym otwarcie krytykowali rodzinę królewską. Harry potwierdził konflikt z Williamem, a Meghan, płacząc mówiła o swojej trudnej roli i hejcie wobec niej.

Zdaniem ekspertów, Meghan i Harry powinni otrzymać inne role, tak, aby nie musieli bezpośrednio reprezentować rodziny królewskiej. Sądzicie, że królowa się na to zgodzi? W końcu Harry to jej ukochany wnuk!

Meghan i Harry zdecydowali, że w tym roku nie spędzą świąt Bożego Narodzenia z rodziną królewską.

Książę Harry wspiera Meghan w każdej decyzji.

