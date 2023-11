Kilka dni temu światło dzienne ujrzał dokument stworzony przez Toma Bradby'ego "Harry i Meghan: Afrykańska Podróż". Dziennikarz towarzyszył książęcej parze podczas jej pierwszej po narodzinach syna podróży po Afryce i miał okazje zadać jej wiele niewygodnych pytań. Spytał m.in. księcia Harry'ego jak naprawdę wyglądają jego relacje ze starszym bratem, bo nie jest żadną tajemnicą, że już od dawna mówi się o wielkim braterskim konflikcie, który miał być rzekomo spowodowany przez Meghan Markle - książę William odradzał bowiem bratu ślub z jego wybranką. Książę Harry nie zamierzał nic ukrywać przed kamerą i wyznał:

Jesteśmy braćmi, zawsze będziemy braćmi. W tej chwili z pewnością kroczymy różnymi ścieżkami, ale zawsze będę przy nim i, jak wiem, on zawsze będzie przy mnie. Bracia miewają dobre i złe dni - powiedział Harry.

Książę Harry nie ukrywał również faktu, że z Williamem spotyka się coraz rzadziej, ale zapewnił jednocześnie, że jest to spowodowane brakiem czasu. Obaj bracia mają już swoje rodziny i to im chcą poświęcać jak najwięcej czasu. Jak na te słowa zareagował książę William? Nie był zadowolony!

Okazuje się, że Williamowi nie spodobał się wywiad Harry'ego. Jak donosi BBC, William przeżył słowa brata i nie krył swoich emocji.

Medialny informator uważa, że obecnie bracia nie są w stanie się zrozumieć - książę William ma już za sobą etap wrogiego nastawienia do prasy, natomiast Harry uważa, że skoro media zniszczyły jego matkę, to samo spotka jego żonę.

Najgorsze jest to, że historia się powtarza - najpierw media zrujnowały jego matkę i myśli, że teraz to samo będzie z jego żoną. William widzi świat inaczej. Dawno, dawno temu on również postrzegał media jako natrętną i często wrogą siłę. Potem przekonał się, że można dobrze z nimi żyć - dodał informator.